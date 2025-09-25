Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 15:56
    Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госcлужбы спецсвязи - СПИСОК

    Военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности награждены медалью "За военные заслуги".

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, за отличие при исполнении служебных обязанностей медалью "За военные заслуги" глава государства наградил следующих военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики:

    Мамедзаде Кянана Кямиль оглу – полковник-лейтенанта

    Саныева Халида Бахман оглу – полковник-лейтенанта

    Шахмалиева Вагифа Шаиг оглу – полковник-лейтенанта

    Агаева Вюсала Мирзага оглу – капитана

    Мовламова Физули Салех оглу – капитана

    Мусаева Мирвахида Миралем оглу – капитана

    Шалиева Шахина Эльдар оглу – капитана

    Алиеву Масуму Теймур гызы – старшего лейтенанта.

    Ильхам Алиев награда военнослужащие госслужба спецсвязи
    İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

