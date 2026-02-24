İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 11:11
    Xankəndidə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib

    Xankəndi şəhərində İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Ombudsman Səbinə Əliyeva çıxışında Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında silinməz iz buraxdığını, beynəlxalq və humanitar hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnən soyqırımı cinayəti olduğunu bildirib.

    O xatırladıb ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 613 dinc sakin, o cümlədən qadın və uşaqlar amansızcasına qətlə yetirilib, minlərlə insan doğma yurd-yuvasından didərgin salınıb. Müvəkkil deyib ki, Xocalı soyqırımına ilk siyasi-hüquqi qiymət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə verilib, sonrakı dövrdə isə dövlət tərəfindən faciənin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması istiqamətində ardıcıl addımlar atılıb. Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi "Xocalıya ədalət" kampaniyası bu istiqamətdə mühüm rol oynayıb.

    Ombudsman Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış zəfər nəticəsində ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tam bərpa olunduğunu, müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edildiyini də vurğulayıb.

    Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramov Xocalı soyqırımının milli yaddaşda və dövlətçilik şüurunda mühüm yer tutan faciə olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Xankəndidə fəaliyyət göstərən Qarabağ Universitetində bu hadisənin anılması xüsusi rəmzi məna daşıyır.

    Milli Qəhrəman Füzuli Rüstəmovun bacısı, Xocalı hadisələrinin şahidi Füqurə Rüstəmova çıxışında faciə gecəsi yaşadıqlarını bölüşüb, gəncləri tarixi unutmamağa və həqiqətləri gələcək nəsillərə çatdırmağa çağırıb.

    Sonra Xocalı soyqırımına həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilib, Ombudsmanın Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanatı səsləndirilib.

