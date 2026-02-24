В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида
- 24 февраля, 2026
- 12:04
В городе Ханкенди состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, памятная церемония была организована Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) и Карабахским университетом.
Выступая на мероприятии, омбудсмен Сабина Алиева подчеркнула, что Ходжалинская трагедия, являющаяся грубым нарушением норм международного гуманитарного права, оставила неизгладимый след в памяти азербайджанского народа.
Омбудсмен напомнила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, включая женщин и детей, тысячи людей лишились своих домов.
Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов отметил, что трагедия, произошедшая в Ходжалы, занимает особое место в национальной памяти. Он отметил, что проведение подобного мероприятия в Ханкенди имеет особое символическое значение.
В своем выступлении сестра Национального героя Фузули Рустамова и очевидец событий в Ходжалы Фугура Рустамова рассказала о том, что ей довелось пережить в ту трагическую ночь. Она призвала молодежь не забывать историю и доносить правду до будущих поколений.
В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик и зачитано заявление омбудсмена по случаю годовщины.