    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 12:04
    В Ханкенди почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В городе Ханкенди состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, памятная церемония была организована Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) и Карабахским университетом.

    Выступая на мероприятии, омбудсмен Сабина Алиева подчеркнула, что Ходжалинская трагедия, являющаяся грубым нарушением норм международного гуманитарного права, оставила неизгладимый след в памяти азербайджанского народа.

    Омбудсмен напомнила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, включая женщин и детей, тысячи людей лишились своих домов.

    Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов отметил, что трагедия, произошедшая в Ходжалы, занимает особое место в национальной памяти. Он отметил, что проведение подобного мероприятия в Ханкенди имеет особое символическое значение.

    В своем выступлении сестра Национального героя Фузули Рустамова и очевидец событий в Ходжалы Фугура Рустамова рассказала о том, что ей довелось пережить в ту трагическую ночь. Она призвала молодежь не забывать историю и доносить правду до будущих поколений.

    В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик и зачитано заявление омбудсмена по случаю годовщины.

    Фото
    Xankəndidə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib

