Vəngli sakini: Övladlarım kəndimizə öz ailələri ilə qayıdırlar
Daxili siyasət
- 08 sentyabr, 2025
- 15:13
Ağdərə rayonunun Vəngli kənd sakini övladlarının doğma yurda sevinclə qayıtdıqlarını bildirib.
Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında kənd sakini Raya Baxşalıyeva deyib.
O, doğma kəndə qayıdacaqları günü illərlə gözlədiklərini söyləyib:
"Altı övladımdan dördü Vənglidə anadan olub. Kəndimiz çox ağır vəziyyətdə tərk etmişdik. Bizim üçün çox əlamətdardır ki, övladlarımın dördü kəndə öz ailəsi ilə kəndə qayıdır.
Çox sevincliyik, bu günü illərlə gözləmişdik. Nəhayət arzularımız çin oldu. Həm də ona görə qürurluyam ki, övladlarım kiçik yaşlarında tərk etdikləri, çox da xatırlamadıqları kəndimizə böyük sevinc hissi ilə dönürlər".
Son xəbərlər
15:31
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilmirHadisə
15:29
Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"Futbol
15:29
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənibDigər
15:26
Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcəkXarici siyasət
15:26
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilibMaliyyə
15:25
İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulubDigər ölkələr
15:23
IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıbDaxili siyasət
15:21
Foto
Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
15:19