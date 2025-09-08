İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Vəngli sakini: Övladlarım kəndimizə öz ailələri ilə qayıdırlar

    Daxili siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:13
    Vəngli sakini: Övladlarım kəndimizə öz ailələri ilə qayıdırlar
    Raya Baxşalıyeva

    Ağdərə rayonunun Vəngli kənd sakini övladlarının doğma yurda sevinclə qayıtdıqlarını bildirib.

    Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında kənd sakini Raya Baxşalıyeva deyib.

    O, doğma kəndə qayıdacaqları günü illərlə gözlədiklərini söyləyib:

    "Altı övladımdan dördü Vənglidə anadan olub. Kəndimiz çox ağır vəziyyətdə tərk etmişdik. Bizim üçün çox əlamətdardır ki, övladlarımın dördü kəndə öz ailəsi ilə kəndə qayıdır.

    Çox sevincliyik, bu günü illərlə gözləmişdik. Nəhayət arzularımız çin oldu. Həm də ona görə qürurluyam ki, övladlarım kiçik yaşlarında tərk etdikləri, çox da xatırlamadıqları kəndimizə böyük sevinc hissi ilə dönürlər".

