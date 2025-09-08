Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьями
Внутренняя политика
- 08 сентября, 2025
- 15:33
Жители освобожденных территорий продолжают возвращаться в свои родные дома.
Как передает сотрудник Report из Агдеринского района, первая группа семей уже обосновывается на месте в селе Венгли.
Местная жительница Рая Бахшалиева рассказала корреспонденту, что ее дети возвращаются в село вместе со своими семьями:
"Четверо из моих шести детей родились в Венгли. Когда-то они покидали наше село маленькими детьми, а сегодня возвращаются сюда уже со своими семьями. Мы счастливы, ведь ждали этого дня долгие годы. Я горжусь тем, что мои дети, у которых почти не было воспоминаний о нашем доме в Венгли, с радостью приняли решение вернуться сюда".
