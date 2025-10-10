İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Vəkilliyə qəbulla bağlı yazılı test mərhələsinin vaxtı məlum olub

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 14:30
    Vəkilliyə qəbulla bağlı yazılı test mərhələsinin vaxtı məlum olub

    Vəkillər Kollegiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbulla bağlı növbəti ixtisas imtahanının test mərhələsinin noyabrın 28-də keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Bu barədə "Report"a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

    İmtahanda iştirak etmək istəyən namizədlərin sənəd qəbulu noyabrın 19-dək davam edəcək.

    Həmçinin, elektron qaydada müraciəti təsdiq edilən, ancaq imtahanda iştirak üçün nəzərdə tutulan ödənişi etməyən şəxslər "Şəxsi kabinet" vasitəsilə ödənişi həyata keçirməlidirlər. Əks təqdirdə, test imtahanında iştirak üçün buraxılış vərəqəsini əldə edə bilməyəcəklər.

    Vəkillər Kollegiyası İmtahan test

