STM: Bakıda 52 faizdən çox əhali su tədarükü məqsədilə fərdi su çənindən istifadə edir

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) Bakı şəhərində su təchizatının vəziyyəti, fasiləsizliyi və keyfiyyəti ilə bağlı əhalinin fikirlərini öyrənmək, mövcud problemləri müəyyənləşdirmək məqsədilə rəy sorğusu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə STM məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Mərkəzin keçirdiyi sorğuda Bakı şəhərinin bütün inzibati rayonları əhatə edilib. Sorğu iştirakçılarının 41.9 %-i şəhərdə, 53.1 %-i qəsəbədə və 5 %-i kənddə məskunlaşdığını qeyd edib. Həmçinin sorğunun nəticələrinə əsasən, sakinlərin 45.6 %-i bina evində (o cümlədən, 11.5 %-i yeni tikili, 34.1 %-i köhnə tikili), 54.4 %-i həyət evində yaşayır.
Sorğular 30 iyul-4 avqustda 390 ev təsərrüfatı arasında kompüter dəstəkli telefonla müsahibə üsulundan (CATI) istifadə olunmaqla keçirilib.
Məluamat əsasən, sorğuda iştirak edənlərin 56 %-i yaşadığı evə (mənzilə) suyun gündəlik olaraq daimi rejimdə verildiyini bildirib. Bu göstərici həyət evlərində yaşayanlar üzrə 50.7 %-ə, yeni tikili bina evində yaşayanlar üzrə 83.7 %-ə, köhnə tikili bina evində yaşayanlar üzrə 55.7 %-ə bərabərdir.
Respondentlərin 39.3 %-i suyun fasiləli olaraq, yəni müəyyən qrafiklə verildiyini bildirib. 4.7 % ümumiyyətlə evinə su verilmədiyini bildirib. Suyu fasiləli rejimdə alanların 27 %-i suyun gündəlik olaraq 3 saata qədər, 43.1 %-i 3 saatdan 6 saata qədər, 29.9 %-i 6 saatdan çox verildiyini bildirib. Suyun ümumiyyətlə verilmədiyini bildirənlər, eləcə də həyət evlərində yaşayan və suyu fasilə ilə verilənlərin əhəmiyyətli hissəsi bu tələbatlarını su maşınları vasitəsilə ödəyir.
Ümumi sorğu iştirakçılarının 62.8 %-i suyun verilmə təzyiqindən razı olduğunu, 36.3 %-i razı olmadığını bildirib.
Həyət evində yaşayanların 57.2 %-i suyun verilmə təzyiqinin yetərli olduğunu, 42.4 %-i yetərli olmadığını bildirib. Yeni tikili bina evində məskunlaşanların 78.6 %-i suyun təzyiqindən razı olduğunu, 16.7 %-i razı olmadığını bildirib. Köhnə tikili bina evində yaşayanların 66.5 %-i suyun verilmə təzyiqinin onları qane etdiyini, 33 %-i qane etmədiyini bildirib. Qəsəbələrdə məskunlaşanların suyun verilmə təzyiqindən məmnunluq səviyyəsi şəhər sakinləri ilə müqayisədə aşağıdır.
Su təchizatındakı fasilələr səbəbindən, sakinlərin 52.1 %-i su tədarükü məqsədilə fərdi su çənindən və ya hovuzlardan, eləcə də 38.8 %-i fərdi su nasoslarından istifadə edir. Fərdi nasoslardan istifadə səviyyəsi həyət evləri üzrə 63.1 %, yeni tikili bina evləri üzrə 19 %, köhnə tikili bina evləri üzrə 23.3 %-dir.
Bina evində məskunlaşanların 33.3 %-i yaşadığı binanın zirzəmisinə tullantı və kanalizasiya suları yığıldığını bildirib. Onların 60.9 %-i yaşadıqları binanın zirzəmisində kanalizasiya və tullantı sularının olmadığını qeyd edib, 5.8 % bu barədə məlumatsız olduğunu bildirib. Sorğunun nəticələrinə əsasən, binanın zirzəmisinə tullantı və kanalizasiya sularının yığılması hallarının qeyd olunması köhnə tikili binalar üzrə 38.9 %-ə, yeni tikili binalar üzrə 16.3%-ə bərabər olub. Köhnə tikili bina sakini olan respondentlərin 45.8 %-i binanın su xətlərinin yeni olduğunu, 54.2 %-i köhnə xətlər olduğunu bildirib.
Sorğunun nəticələrinə əsasən, paytaxt sakinlərinin 46.4 %-i suyun keyfiyyətindən razı, 48.2 %-i narazıdır. Respondentlərin 5.4 %-i bu barədə rəy bildirməkdə çətinlik çəkib. Həyət evində yaşayanlar arasında suyun keyfiyyətindən razılıq səviyyəsi (razılıq - 55.5%) bina evində yaşayanlarla (razılıq - 35.6 %) müqayisədə yüksəkdir.
Respondentlərin 35.4 %-i içmək məqsədilə birbaşa kran suyundan, 34.9 %-i qablaşdırılmış sudan, 26.3 %-i isə filtrlənmiş kran suyundan, 3.4 %-i digər mənbələrdən istifadə etdiyini bildirib.
Paytaxt sakinlərinin 67.5 %-i istifadə etdiyin suyun mənbəyi barədə məlumatsızdır. Respondentlərin 19.5 %-i yaşadığı evə (mənzilə) suyun Ceyranbatan su anbarından, 7.3 %-i Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərindən, 4.4 %-i Kür çayından, 1.3 %-i Şollar-Bakı kəmərindən gəldiyini bildirib. Respondentlərin 7.6 %-i sudan istifadəsi zamanı sui-istifadə halları (suyun məqsədsiz yerə axıdılması, qanunsuz su bağlantısı və s.) ilə tez-tez qarşılaşdığını, 20.1 %-i ara-sıra qarşılaşdığını bildirib. Onların 70.6 %-i bu kimi hallarla qarşılaşmadığını bildirib, 1.8 %-i bu barədə rəy bildirməyib.
Sorğu iştirakçılarının 87.2 %-i gündəlik işlərində suya daim qənaət etdiyini, 10.7 %-i bəzən qənaət etdiyini bildirib. 2.1 %-i ümumiyyətlə buna diqqət etmədiyini qeyd edib.