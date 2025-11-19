İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    19 noyabr, 2025
    • 15:06
    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Əhali yenidən qurulan kəndə böyük sevinc hissi ilə qayıdır.

    Bunu "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Sos kəndinin sakini Qalib Gülməmmədov bildirib.

    O, kəndi 19 yaşında tərk etdiyini vurğulayıb:

    "O vaxt kəndimiz hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Bu səbəbdən, kənddə kiçikdən-böyüyə hamı silaha sarılmışdı. Təəssüf ki, göstərilən müqavimətə baxmayaraq, kəndimiz işğal olundu. Bu gün böyük sevinc hissi ilə yenidən qurulan kəndimizə dönürük. Dövlətimizin qazandığı uğurlar bizim kəndə qayıdış sevincimizi daha da artırır".

