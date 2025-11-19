Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Житель села Сос: С большой радостью возвращаемся в родные дома

    • 19 ноября, 2025
    • 16:09
    Житель села Сос: С большой радостью возвращаемся в родные дома

    Население с большой радостью возвращается в восстановленное село Сос Ходжавендского района.

    Об этом командированному в Ходжавенд корреспонденту Report сказал житель села Галиб Гюльмамедов.

    Он подчеркнул, что покинул село в 19 лет. "В то время наше село было окружено со всех сторон. По этой причине, в селе все от мала до велика взялись за оружие. К сожалению, несмотря на оказанное сопротивление, наше село было оккупировано. Сегодня с большой радостью возвращаемся в наше восстановленное село", - сказал он.

    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Лента новостей