Житель села Сос: С большой радостью возвращаемся в родные дома
Внутренняя политика
- 19 ноября, 2025
- 16:09
Население с большой радостью возвращается в восстановленное село Сос Ходжавендского района.
Об этом командированному в Ходжавенд корреспонденту Report сказал житель села Галиб Гюльмамедов.
Он подчеркнул, что покинул село в 19 лет. "В то время наше село было окружено со всех сторон. По этой причине, в селе все от мала до велика взялись за оружие. К сожалению, несмотря на оказанное сопротивление, наше село было оккупировано. Сегодня с большой радостью возвращаемся в наше восстановленное село", - сказал он.
