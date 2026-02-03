İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Səbuhi Qəhrəmanov: Gənclər Azərbaycanın qazandığı uğurların davamı üçün təşəbbüs göstərməlidir

    Daxili siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 11:09
    Azərbaycanın inkişafında gənclərin rolu böyükdür.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin Xüsusi Nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın qazandığı uğurların qorunması və davam etdirilməsində gənclər təşəbbüs göstərməlidir:

    "İstər tibb, istərsə də elm sahəsində inkişaf etmək üçün gənclərə ehtiyac var. Çünki gənclərimiz daim inkişafa və öyrənməyə açıqdırlar. Bu səbəbdən Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır".

    S.Qəhrəmanov eyni zamanda Xankəndidə sistemli şəkildə gedən abadlaşma işlərini diqqətə çatdıraraq gənclərin inkişafı üçün yaradılan əlverişli şəraitdən danışıb.

