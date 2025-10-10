Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verilməsi ilə bağlı MSK-ya müraciət daxil olub
Daxili siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 12:35
Milli Məclisin üzvü Ramil Həsənin mandatına xitam verilməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) müraciət daxil olub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq qurumdan bildirilib.
Qeyd olunub ki, MSK yaxın günlərdə bununla bağlı iclas keçirəcək və müvafiq qərar qəbul edəcək.
