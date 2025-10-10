İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verilməsi ilə bağlı MSK-ya müraciət daxil olub

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:35
    Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verilməsi ilə bağlı MSK-ya müraciət daxil olub
    Ramil Həsən

    Milli Məclisin üzvü Ramil Həsənin mandatına xitam verilməsi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) müraciət daxil olub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq qurumdan bildirilib.

    Qeyd olunub ki, MSK yaxın günlərdə bununla bağlı iclas keçirəcək və müvafiq qərar qəbul edəcək.

    Ramil Həsən Deputat MSK
    В ЦИК поступило обращение в связи с прекращением депутатских полномочий Рамиля Гасана

    Son xəbərlər

    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    13:22
    Foto

    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    13:19

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    13:18

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    13:17

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    13:15

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    13:12

    Lənkəranda avtomobildən külli miqdarda narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:09

    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:03
    Foto

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti