    В ЦИК поступило обращение в связи с прекращением депутатских полномочий Рамиля Гасана

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 12:51
    В ЦИК поступило обращение в связи с прекращением депутатских полномочий Рамиля Гасана

    В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило обращение в связи с прекращением полномочий депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в комиссии.

    ЦИК планирует провести в ближайшие дни заседание по этому вопросу для принятия соответствующего решения.

    Ramil Həsənin deputat mandatına xitam verilməsi ilə bağlı MSK-ya müraciət daxil olub

