В ЦИК поступило обращение в связи с прекращением депутатских полномочий Рамиля Гасана
Внутренняя политика
- 10 октября, 2025
- 12:51
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило обращение в связи с прекращением полномочий депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в комиссии.
ЦИК планирует провести в ближайшие дни заседание по этому вопросу для принятия соответствующего решения.
Последние новости
13:28
Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города ЭйлатВ регионе
13:26
Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФДругие страны
13:24
В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%Финансы
13:24
Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в БакуВ регионе
13:18
Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГВ регионе
13:18
Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октябряДругие страны
13:17
Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 годаИКТ
13:17
Глава МИД Финляндии посетит АзербайджанВ регионе
13:13