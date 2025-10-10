В ЦИК поступило обращение в связи с прекращением депутатских полномочий Рамиля Гасана

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило обращение в связи с прекращением полномочий депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в комиссии.

ЦИК планирует провести в ближайшие дни заседание по этому вопросу для принятия соответствующего решения.