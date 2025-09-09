İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    "Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 13:13
    Qaçqınkom sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Komitə məlumat yayıb.

    Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib və bildirilib ki, qaldırılan məsələlər müvafiq qaydada araşdırılacaq və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll ediləcək.

    Komitə sədri bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür.

    Vətəndaşların müraciətləri əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

    Qaçqınkom Rövşən Rzayev Məcburi Köçkünlər

    Son xəbərlər

    14:25

    Kambocalı ekspert: "Asiya ölkələri qlobal çağırışlara birgə cavab verə biləcək"

    Biznes
    14:24

    BMTM nümayəndəsi: Dayanıqlı inkişaf üçün yalnız bərpaolunan enerji zonalarının yaradılması kifayət etmir

    Xarici siyasət
    14:23

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Futbol
    14:22

    Noyabrda "Təhsilin İnkişafı Forumu 2025" keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:19

    İcraçı direktor: ABŞ missiyasının səfərinin səbəbi Orta Dəhlizdə imkanları müəyyən etməkdir

    Xarici siyasət
    14:19

    Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti Dəməşqdədir

    Digər ölkələr
    14:15

    ADSEA: Duz gölünə çirkab su axıdanlar cərimələnəcək

    İnfrastruktur
    14:14

    Kaya Kallas: Moskva Ukrayna ilə danışıqlar masasına oturmalı olacaq

    Digər ölkələr
    14:11

    Nazir: "Yaşıl enerji dəhlizləri İƏT regionunda emissiyaların azaldılması üçün vahid strateji platforma yaradacaq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti