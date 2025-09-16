Prezident və birinci xanım Hacı Murad Yegizarovla vida mərasiminə əklil göndəriblər
Daxili siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 12:15
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovla vida mərasiminə əklil göndəriblər.
"Report"un məlumatına görə, Xalq artisti ilə vida mərasimi Təzəpir Məscidində keçirilir.
Qeyd edək ki, Hacı Murad Yegizarov uzun sürən xəstəlikdən sonra sentyabrın 13-də Almaniyada vəfat edib.
Son xəbərlər
12:58
Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"Fərdi
12:55
Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaqMaliyyə
12:53
Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
12:52
İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişibMədəniyyət siyasəti
12:50
Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edirDigər ölkələr
12:49
İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı varRegion
12:48
Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunurMilli Məclis
12:48
Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edibEnergetika
12:47