    Prezident və birinci xanım Hacı Murad Yegizarovla vida mərasiminə əklil göndəriblər

    Daxili siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:15
    Prezident və birinci xanım Hacı Murad Yegizarovla vida mərasiminə əklil göndəriblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovla vida mərasiminə əklil göndəriblər.

    "Report"un məlumatına görə, Xalq artisti ilə vida mərasimi Təzəpir Məscidində keçirilir.

    Qeyd edək ki, Hacı Murad Yegizarov uzun sürən xəstəlikdən sonra sentyabrın 13-də Almaniyada vəfat edib.

