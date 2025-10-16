Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, mərhumla vida mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev oktyabrın 15-də 78 yaşında vəfat edib.

    Президент и первый вице-президент отправили венок на церемонию прощания с Рамизом Гулиевым

