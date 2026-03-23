    Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

    • 23 mart, 2026
    • 12:04
    Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

    Prezident İlham Əliyev martın 23-də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa edilmiş Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlət başçısına liseydə yaradılmış şərait barədə məlumat verdi.

    Bildirildi ki, Avropa liseyinin yerləşdiyi əvvəlki bina 1937-ci ildə inşa edilmişdi. Təhsil müəssisəsinin 1987-ci ildə yenidən qurulan binası isə ötən müddətdə istifadəyə yararsız hala düşdüyündən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən yeni lisey binası inşa olunub.

    Üç və dördmərtəbəli 7 korpusdan ibarət 1200 şagird yerlik bu təhsil müəssisəsi rayonun ən böyük məktəblərindəndir. Lisey zəruri mebel və avadanlıqla, fənn kabinetləri və laboratoriyalar isə əyani vəsaitlərlə təchiz edilib.

    Burada 50-dən çox sinif otağı, fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları, informatika və STEAM, hərbi təlim, tibb və əmək təlimi otaqları, kitabxana, yeməkxana, akt və idman zalları, həmçinin açıq idman meydançası yaradılıb.

    Liseyin yeni binası Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" Proqramı çərçivəsində inşa edilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanda təhsil sahəsinin inkişafı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərə Heydər Əliyev Fondu da böyük töhfələr verir. Fondun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" Proqramı çərçivəsində indiyədək ölkəmizdə 500-dən çox məktəb istifadəyə verilib.

    Paytaxt Bakı ilə yanaşı, bölgələrdə bu cür layihələrin icrası ilk növbədə regionlarda yaşayan şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almalarına, onların elmin sirlərinə daha dərindən yiyələnmələrinə hərtərəfli şərait yaradır. Bu, eyni zamanda, ölkəmizdə ümumilikdə təhsil sahəsinin inkişafını əyani şəkildə göstərir.

    Ararat Mirzoyan: Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edib

    Region
    12:14

    Ağdaşda qadının oğlu tərəfindən öldürməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:14

    Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnib

    Digər ölkələr
    12:13

    Azərbaycandan Rusiyaya pul köçürmələri 20 % azalıb

    Maliyyə
    12:09

    Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    12:07

    Kolumbiyanın "Milyonarios" klubunun 18 yaşlı futbolçusu vəfat edib

    Futbol
    12:04
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:00

    İlham Əliyev: Şamaxı ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:53
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxıda "Şirvan Aqro" heyvandarlıq kompleksinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti