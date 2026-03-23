23 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея, построенного Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства об условиях, созданных в лицее.

Отмечено, что прежнее здание, где располагался Европейский лицей, было построено в 1937 году. В 1987 году здание учебного заведения было реконструировано. Однако за минувший период оно пришло в непригодное для использования состояние, поэтому по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой было построено новое здание лицея.

Данное общеобразовательное учреждение на 1200 ученических мест состоит из семи трех- и четырехэтажных корпусов. Это - одна из крупнейших школ района. Лицей оснащен необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

Здесь создано более 50 классных комнат, физическая, химическая и биологическая лаборатории, кабинеты информатики и STEAM, военной подготовки, трудового обучения, медпункт, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка.

Новое здание лицея построено в рамках реализуемой Фондом Гейдара Алиева программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу".

Отметим, что развитие сферы образования в Азербайджане является одним из основных приоритетов политики государства. Фонд Гейдара Алиева вносит существенный вклад в проводимую на государственном уровне работу в этом направлении. В рамках программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу" в стране на сегодняшний день сдано в пользование более 500 школ.

Реализация подобных проектов не только в Баку, но и в регионах страны способствует повышению уровня образования в республике.