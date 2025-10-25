Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 25 oktyabr, 2025
- 00:01
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasının 5-ci ildönümü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Zəfər Tariximiz: 25 Oktyabr 2020-ci il Qubadlı" sözləri yer alıb.
