    Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 25 oktyabr, 2025
    • 00:01
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasının 5-ci ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda "Zəfər Tariximiz: 25 Oktyabr 2020-ci il Qubadlı" sözləri yer alıb.

    Qubadlı şəhəri İlham Əliyev
    Video
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы

