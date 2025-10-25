Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения города Губадлы от оккупации.

    Report представляет публикацию:

    Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

