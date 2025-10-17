Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 00:04
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzuli şəhərinin işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşıb edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
"Zəfər Tariximiz: 17 Oktyabr 2020-ci il Füzuli".
