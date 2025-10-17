İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib

    17 oktyabr, 2025
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzuli şəhərinin işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşıb edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    "Zəfər Tariximiz: 17 Oktyabr 2020-ci il Füzuli".

    İlham Əliyev Füzuli
    Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib

Daxili siyasət

