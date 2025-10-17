Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули
Внутренняя политика
- 17 октября, 2025
- 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видео в связи с 5-ой годовщиной освобождения города Физули от оккупации.
Report представляет данную публикацию:
Zəfər Tariximiz: 17 Oktyabr 2020-ci il Füzuli pic.twitter.com/BrdUgOclRQ— İlham Əliyev (@azpresident) October 16, 2025
