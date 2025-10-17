Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 00:06
    Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видео в связи с 5-ой годовщиной освобождения города Физули от оккупации.

    Report представляет данную публикацию:

    Ильхам Алиев Физули освобождение от оккупации
    Видео
    Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib

