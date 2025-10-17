Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули Внутренняя политика

Трамп переговорил с Орбаном по окончании беседы с Путиным - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи Карабах

Сегодня пятая годовщина освобождения Физули от оккупации Карабах

Зеленский сообщил о целях визита в США - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митингов В регионе

Фото Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu Внешняя политика

Фото Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с ходом реставрационных работ в соборе Святого Павла Внешняя политика