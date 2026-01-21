İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    • 21 yanvar, 2026
    • 15:16
    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirlib ki, 1 dekabr 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 1555 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472 min 363 nəfər olub.

