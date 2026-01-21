Naxçıvanda əhalinin sayı artıb
Daxili siyasət
- 21 yanvar, 2026
- 15:16
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, 1 dekabr 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 1555 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 472 min 363 nəfər olub.
Son xəbərlər
15:53
Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:50
IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıbEnergetika
15:50
Foto
Video
Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9Hadisə
15:49
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıbİnfrastruktur
15:47
İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilibSağlamlıq
15:46
İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıbFutbol
15:45
Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıbMaliyyə
15:43
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıbMaliyyə
15:42