İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıdış çox gözəl hissdir, bu gün bunu yaşayırıq

    Daxili siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 07:05
    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıdış çox gözəl hissdir, bu gün bunu yaşayırıq

    Yurda qayıdış çox gözəl hisdir, bu gün bunu yaşayırıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün Kifayət Heydərova deyib.

    O, qeyd edib ki, sevincinin həddi-hüdudu yoxdur: "Məmmədbəyli kəndinə sevinclə, gülə-gülə qayıdırıq. Allah dövlətimizi, xalqımızı, qazilərimizi qorusun, şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

    Yolumuz açıq olsun. İnşallah gedib elimizdə, torpağımızda sağ-salamat yaşayacağıq, torpağı əkəcəyik, biçəcəyik".

    Qeyd edək ki, Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə daha 30 ailə - 144 nəfər köçürülüb. Kəndə köçənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Zəngilan keçmiş məcburi köçkün Məmmədbəyli kəndi

    Son xəbərlər

    07:05

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıdış çox gözəl hissdir, bu gün bunu yaşayırıq

    Daxili siyasət
    06:48

    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:37

    Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    06:13

    İtaliyada 2026-cı ilin Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli Qədim Muzeydə alovlandırılacaq

    Komanda
    05:42

    Britaniyanın keçmiş baş naziri xərçəng xəstəliyindən müalicə olunur

    Digər ölkələr
    05:08

    "İnter Mayami" Messinin qolu və ötürmələri ilə MLS Kubokunun yarımfinalına çıxıb

    Futbol
    04:35

    Ağ Ev: Ukrayna ilə yenilənmiş sülh müqaviləsi layihəsi hazırdır

    Digər ölkələr
    04:10

    KİV: ABŞ və Ukrayna bu həftə Zelenskinin Vaşinqtona səfərini müzakirə edirlər

    Digər ölkələr
    03:27

    Rusiya Xarkova dronlarla zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti