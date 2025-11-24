Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Жительница села Мамедбейли: Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувство

    Внутренняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 07:35
    Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувство.

    Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Кифаят Гейдарова, вернувшаяся в село Мамедбейли Зангиланского района.

    Она отметила, что ее радости нет предела:

    "Мы возвращаемся в село Мяммедбейли с радостью, с улыбкой. Пусть Аллах хранит наше государство, упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам".

    Отметим, что в село Мамедбейли Зангиланского района были переселены 30 семей - 144 человека.

    вынужденные переселенцы Великое возвращение село Мамедбейли
