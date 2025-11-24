Жительница села Мамедбейли: Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувство
Внутренняя политика
- 24 ноября, 2025
- 07:35
Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувство.
Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Кифаят Гейдарова, вернувшаяся в село Мамедбейли Зангиланского района.
Она отметила, что ее радости нет предела:
"Мы возвращаемся в село Мяммедбейли с радостью, с улыбкой. Пусть Аллах хранит наше государство, упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам".
Отметим, что в село Мамедбейли Зангиланского района были переселены 30 семей - 144 человека.
Последние новости
08:57
Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеруФутбол
08:40
СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском ПешавареДругие страны
08:35
В Гонконге число заболевших лихорадкой чикунгунья достигло 70 человекДругие страны
08:19
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:12
Ученые зафиксировали отслаивание континентовНаука и образование
07:57
Фото
Гюльнар Сулейманова: Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше селоВнутренняя политика
07:35
Жительница села Мамедбейли: Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувствоВнутренняя политика
07:18
В Турции в результате ДТП пострадали 15 человекВ регионе
06:57