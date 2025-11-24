Жительница села Мамедбейли: Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувство

Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувство.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Кифаят Гейдарова, вернувшаяся в село Мамедбейли Зангиланского района.

Она отметила, что ее радости нет предела:

"Мы возвращаемся в село Мяммедбейли с радостью, с улыбкой. Пусть Аллах хранит наше государство, упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам".

Отметим, что в село Мамедбейли Зангиланского района были переселены 30 семей - 144 человека.