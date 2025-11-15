İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Keçmiş məcburi köçkün: Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim

    Daxili siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 07:35
    Keçmiş məcburi köçkün: Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim

    "Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim".

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri bu gün Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köç edən Orxan Zülfüqarlı deyib.

    "Ağdamdan çıxanda yaşım az olub. Bu illər ərzində atam, babam mənə Ağdamla, Xıdırlı ilə bağlı xatirələrini, xoş günlərini danışıblar. Xatırlamasam da, onların mənə danışdıqları artıq məndə öz kəndimiz, yurdumuz, evimiz haqqında tam təsəvvür formalaşdırıb.

    Bu gün öz doğma yurdlarına qovuşanların da gözləri aydın olsun, hər birini təbrik edirəm! Bu günləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandanımıza, müzəffər Ordumuza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin!", - deyə o qeyd edib.

    Ağdam Böyük Qayıdış Proqramı keçmiş məcburi köçkün
    Бывший вынужденный переселенец: С нетерпением ждал возвращения в Хыдырлы

    Son xəbərlər

    08:12

    Tramp: Vaşinqtonun təzyiqi nəticəsində digər ölkələr Rusiya neftinin alışını azaldır

    Digər ölkələr
    07:55

    Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    07:35

    Keçmiş məcburi köçkün: Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim

    Daxili siyasət
    07:29

    Kolumbiya İsveçdən 4,4 milyard dollara 17 qırıcı təyyarə alacaq

    Digər ölkələr
    07:00

    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurduma qayıdacağıma həmişə inanmışam

    Daxili siyasət
    06:36

    Zəngilana qayıdan sakin: Arzum gerçəyə çevrilib

    Daxili siyasət
    06:33
    Foto

    İşğaldan azad edilən ərazilərə daha 80 ailə köçürülüb

    Daxili siyasət
    06:19

    ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıb

    Digər ölkələr
    05:49

    FTB direktoru: Trampa sui-qəsd cəhdində ittiham olunan Kruks təkbaşına hərəkət edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti