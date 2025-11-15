Keçmiş məcburi köçkün: Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim
Daxili siyasət
- 15 noyabr, 2025
- 07:35
"Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim".
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri bu gün Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köç edən Orxan Zülfüqarlı deyib.
"Ağdamdan çıxanda yaşım az olub. Bu illər ərzində atam, babam mənə Ağdamla, Xıdırlı ilə bağlı xatirələrini, xoş günlərini danışıblar. Xatırlamasam da, onların mənə danışdıqları artıq məndə öz kəndimiz, yurdumuz, evimiz haqqında tam təsəvvür formalaşdırıb.
Bu gün öz doğma yurdlarına qovuşanların da gözləri aydın olsun, hər birini təbrik edirəm! Bu günləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandanımıza, müzəffər Ordumuza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin!", - deyə o qeyd edib.
