    Бывший вынужденный переселенец: С нетерпением ждал возвращения в Хыдырлы

    Внутренняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 07:41
    Бывший вынужденный переселенец: С нетерпением ждал возвращения в Хыдырлы

    Сегодня мы возвращаемся в Хыдырлы, о котором всегда с любовью нам рассказывали дед и отец.

    Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец из Агдамского района Орхан Зульфугарлы.

    "Я был совсем маленьким, когда покинул Агдам. За эти годы мой отец, дедушка делились со мной своими воспоминаниями о счастливых днях, связанных с Агдамом и Хыдырлы. Хотя я не могу вспомнить родное село, рассказы близких уже помогли мне сформировать полное представление о нашем селе, нашей родине, нашем доме.

    Поздравляю всех, кто сегодня возвращается к родному очагу. Мы благодарны нашему президенту, Верховному Главнокомандующему, нашей победоносной армии за то, что они подарили нам эти дни. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья гази", - добавил он.

    Напомним, что сегодня в освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.

    бывшие вынужденные переселенцы Зангиланский район Великое возвращение
    Лента новостей