Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək
- 01 sentyabr, 2025
- 11:05
Baş prokuror Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report"un məlumatına görə, qəbul sentyabrın 5-də saat 10:00-da Yasamal rayon prokurorluğunun inzibati binasında həyata keçiriləcək.
Vətəndaş qəbulu rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının icraatında olan cinayət işləri və materiallar üzrə, o cümlədən prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə aid məsələlərlə bağlı konkret müraciət və ya şikayəti olan Yasamal rayon sakinlərinə şamil olunacaq.
Qəbulla bağlı Yasamal rayon prokurorluğuna yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin (012) 361-14-07, (012) 361-14-22, (012) 361-01-48 nömrəli və Bakı şəhər prokurorluğunun (012) 361-02-44 nömrəli telefonları, [email protected] elektron poçt ünvanı, eləcə də prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri (İnstagram, Facebook və X) vasitəsilə də qəbula yazılmaq mümkündür.