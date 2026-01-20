İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb
Daxili siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 08:36
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, videoçarx "20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü" başlığı ilə paylaşılıb.
Videoçarxı təqdim edirik:
Xatırladaq ki, prezident İlham Əliyev yanvarın 18-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
