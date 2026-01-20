İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    • 20 yanvar, 2026
    • 08:36
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, videoçarx "20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü" başlığı ilə paylaşılıb.

    Videoçarxı təqdim edirik:

    Xatırladaq ki, prezident İlham Əliyev yanvarın 18-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    President Ilham Aliyev shares video of his visiting Alley of Martyrs

