İlham Əliyev: Mina problemi Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidir
- 09 aprel, 2026
- 11:53
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə minalar problemi mövcuddur ki, bu da bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Litvanın Baş naziri İnqa Ruqinieneni qəbul edərkən deyib.
Onun sözlərinə görə, artıq 30 minə yaxın keçmiş məcburi köçkünün öz dədə-baba yurdlarına qaytarılması təmin olunub. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan tərəfindən şəhərlərin, kəndlərin salındığını, nəqliyyat və digər sosial infrastruktur layihələrinin icra olunduğunu deyib.
Dövlət başçısı Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə indiyədək 400-dən çox insanın mina partlayışlarında həlak olduğunu və ya yaralandığını da bildirib.
13:21
"PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
13:21
Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
13:17
Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcəkRegion
13:06
Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"Fərdi
13:03
Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirikDigər ölkələr
13:01
Foto
Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
12:59
Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"Fərdi
12:50
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:50