Ильхам Алиев: Проблема мин замедляет строительно-восстановительные работы в Карабахе

На освобожденных от оккупации территориях существует проблема мин, что замедляет проведение строительно-восстановительных работ.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая премьер-министра Литовской Республики Ингу Ругинене.

По словам главы государства, уже обеспечено возвращение около 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан строит на освобожденных от оккупации территориях города, села, реализует транспортные и другие проекты социальной инфраструктуры.

Глава государства добавил, что после Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях в результате взрывов мин погибли или получили ранения более 400 человек.