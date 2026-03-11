İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 14:27
    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Qərbi Zəngəzur toponimlərinə aid lüğətin hazırlanması mənəvi cəhətdən əzəli torpaqlara qayıtmaq deməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının (QAİ) sədri Əziz Ələkbərli Qərbi Zəngəzur toponimlərinin izahlı lüğətinin təqdimat mərasimi çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, sözügedən lüğət Qərbi Azərbaycanla bağlı çox dəyərli kitabdır:

    "Bu kitabın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada bizim tarixi toponimlərimiz izahları ilə birlikdə təqdim olunub. Kitabda ermənilərin yüzillər boyu saxtalaşdırdığı, yer üzündən silməyə çalışdığı toponimlərimizin hər birinin koordinatları müəyyənləşdirilib, coğrafiyası göstərilib, etimoloji izahı verilib".

    Ə.Ələkbərli qeyd edib ki, bu kitabda Zəngəzur mahalının Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğu bir daha təsbit olunub:

    "Bu kimi kitablarla öz tarixi torpaqlarımıza mənəvi cəhətdən qayıdırıq və fiziki cəhətdən də qayıdacağıq. Çünki o yerlər bizim tarixi torpaqlarımızdır".

    Qərbi Azərbaycan İcması Qərbi Zəngəzur toponim lüğət

    Son xəbərlər

    14:52

    Antonio Koşta: Azərbaycan Aİ üçün əsas tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    14:45

    İsrail ordusu İran və Livandakı obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    14:38

    Livanın Səhiyyə Nazirliyi: İsrail zərbələrinin qurbanlarının sayı 570 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    14:34

    "Şəmkir" Əsasnamə pozuntusuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    14:32

    KİV: Baltik və Şimal ölkələri Ukraynanı dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    14:29

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl dəhliz" üzrə sazişi ratifikasiya edib

    Energetika
    14:28

    AFFA "Neftçi"ni 23 000 manat cərimələyib

    Futbol
    14:27

    İcma sədri: Qərbi Zəngəzurun toponimik lüğəti əzəli torpaqlara mənəvi qayıdışdır

    Daxili siyasət
    14:27
    Foto

    Çin Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsindəki fəaliyyətinə dəstəyini genişləndirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti