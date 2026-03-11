Азиз Алекберли рассказал о значении нового словаря топонимов Западного Зангезура

Руководитель Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли заявил, что создание словаря географических названий Западного Зангезура представляет собой духовный возврат на исторические территории.

Как сообщает информационное агентство Report, об этом Алекберли заявил журналистам в ходе презентации нового толкового издания, посвященного зангезурским топонимам.

Председатель организации отметил, что выпущенный труд имеет высокую значимость для изучения Западного Азербайджана и выступает очередным доказательством того, что Зангезурская область является исконной азербайджанской территорией:

"В книге зафиксированы точные координаты всех наших исторических наименований, которые на протяжении веков подвергались армянской фальсификации и попыткам полного уничтожения. Помимо этого, в труде указано их географическое размещение и представлено этимологическое толкование".