İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:26
    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan şəhid Əliyev Mikayıl Atababa oğlu ilə vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, mərasim şəhidin Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsində yerləşən evində baş tutub.

    Mərasimdə mərhumun yaxınları, eləcə də dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Vida mərasimindən sonra Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları Zirə qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq.

    Qeyd edək ki, şəhid Mikayıl Əliyev 1968-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə iştirak edib. R. Abbasov 26 fevral 1992-ci ildən Xocalıda itkin düşmüş hesab edilirdi.

    Birinci Qarabağ müharibəsi şəhid

    Son xəbərlər

    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    12:08

    Aynur Ayhan: "Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək istəyirik"

    Biznes
    12:03

    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 13 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:02

    Cinayət Məcəlləsindəki bəzi dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:01

    Parlament "İpoteka haqqında" qanuna dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti