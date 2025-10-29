İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azər Bayramovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:17
    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azər Bayramovla vida mərasimi keçirilib

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 33 il sonra tapılan şəhid Azər Zirəddin oğlu Bayramovla vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakının Xətai rayonunda mərhumun ailə üzvlərinə məxsus evdə baş tutan vida mərasimində şəhidin yaxınları, eləcə də dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Bu gün eyni zamanda digər itkin-şəhidlər Əliyar Fərrux oğlu Əliyev və İlham İmdad oğlu Mehdiyevlə də vida mərasimi keçirilib.

    Mərasimlər başa çatdıqdan sonra onların nəşinin qalıqları Suraxanı rayonu "Dədə Qorquq" qəbiristanlığındakı Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq.

    Qeyd edək ki, şəhid Azər Bayramov 24 iyun 1973-cü ildə Bakının Xətai rayonunda anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. A.Bayramov 8 may 1992-ci ildə Şuşa şəhərində itkin düşmüş hesab edilirdi.

    Şəhid Əliyar Əliyev 1961-ci ilin yanvarın 5-də anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. Ə.Əliyev də 1992-ci ilin mayın 5-də Şuşa şəhərində itkin düşmüş hesab edilirdi.

    Şəhid İlham Mehdiyev 5 aprel 1967-ci ildə anadan olub. O da Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. İ.Mehdiyev 26 fevral 1992-ci ildə Xocalı şəhərində itkin düşmüş hesab edilirdi.

    itkin-şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi Vida mərasimi
    Foto
    Video
    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Азером Байрамовым

    Son xəbərlər

    11:16

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    11:15

    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    11:15

    Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:13

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilib

    Diaspor
    11:11

    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    10:59

    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

    Digər ölkələr
    10:55

    Azərbaycan ADB-nin Buzlaqların Əriməsi üzrə Uyğunlaşma Proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilə bilər

    Maliyyə
    10:54

    Cavid Abdullayev: "Azərbaycanın kifayət qədər böyük saxlanc sistemi olacaq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti