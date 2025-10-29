В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Азером Байрамовым
Внутренняя политика
- 29 октября, 2025
- 10:35
В Хатаинском районе Баку состоялась церемония прощания с шехидом Азером Зиреддин оглу Байрамовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и останки которого были найдены 33 года спустя.
Как сообщает Report, в церемонии прощания в доме семьи покойного приняли участие родственники шехида, а также официальные лица и представители общественности.
После завершения церемонии его останки будут преданы земле на Аллее шехидов в Сураханском районе.
Отметим, что шехид Азер Байрамов родился 24 июня 1973 года в Хатаинском районе Баку. Он участвовал в Первой Карабахской войне и числился пропавшим без вести с 8 мая 1992 года в городе Шуше.
