    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Азером Байрамовым

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 10:35
    В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Азером Байрамовым

    В Хатаинском районе Баку состоялась церемония прощания с шехидом Азером Зиреддин оглу Байрамовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и останки которого были найдены 33 года спустя.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания в доме семьи покойного приняли участие родственники шехида, а также официальные лица и представители общественности.

    После завершения церемонии его останки будут преданы земле на Аллее шехидов в Сураханском районе.

    Отметим, что шехид Азер Байрамов родился 24 июня 1973 года в Хатаинском районе Баку. Он участвовал в Первой Карабахской войне и числился пропавшим без вести с 8 мая 1992 года в городе Шуше.

