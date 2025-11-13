Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub
Daxili siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 13:11
Prezidentin köməkçisi – Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev noyabrın 13-də Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Orxan Mürsəlovu rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə kollektivə təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, təqdimatda Zeynal Nağdəliyev çıxış edib, ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.
O.Mürsəlov ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.
Xatırladaq ki, O.Mürsəlov Prezidentin Sərəncamı ilə noyabrın 12-də Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Son xəbərlər
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan dinlərarası münasibətlərin səmimi və mehriban olmasına çalışırDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"ASK
13:28
Foto
PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edibDaxili siyasət
13:25
Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunubBiznes
13:25
Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşibFutbol
13:24
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:22