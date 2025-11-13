İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:11
    Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı kollektivə təqdim olunub

    Prezidentin köməkçisi – Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev noyabrın 13-də Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Orxan Mürsəlovu rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə kollektivə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, təqdimatda Zeynal Nağdəliyev çıxış edib, ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.

    O.Mürsəlov ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.

    Xatırladaq ki, O.Mürsəlov Prezidentin Sərəncamı ilə noyabrın 12-də Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

