İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    FHN Lənkəranda taktiki-xüsusi təlim keçirib

    Daxili siyasət
    • 22 noyabr, 2025
    • 11:56
    FHN Lənkəranda taktiki-xüsusi təlim keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) 18–21 noyabr 2025-ci il tarixlərində Lənkəranda taktiki-xüsusi təlim keçirib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təlimə nazirliyin Beynəlxalq Axtarış-xilasetmə Dəstəsinin, Cənub Regional Mərkəzinin, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin, Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin, Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin, Mülki müdafiə qoşunlarının, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin Lənkəran şəhər-rayon Polis Şöbəsinin,Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Lənkəran şəhər bölməsinin, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Komissiyasının, Lənkəran Regional Qaz İstismar İdarəsinin, "Azərenerji" ASC-nin Cənub Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin, "Aztelekom" MMC-nin Cənub Regional filialının və Lənkəran Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin qüvvə və vasitələri cəlb olunub.

    Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd komandir-rəis heyətinin müasir idarəetmə və koordinasiya sistemlərinin iş prinsipləri barədə biliklərinin daha da artırılmasından, irimiqyaslı fəlakətlər zamanı müasir texnologiya və axtarış-xilasetmə üsullarının tətbiqi, eləcə də qarşılıqlı fəaliyyətdə tapşırıqların icrası sahəsində bacarıqların artırılmasından ibarət olub.

    Dörd gün davam edən təlimin praktiki mərhələsində Cənub Regional Mərkəzinin və Nazirliyin xilasetmə qurumlarının regionda fəaliyyət göstərən strukturları Lənkəran rayonunda şərti olaraq baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması əməliyyatına cəlb olunub. Bu çərçivədə qüvvələr hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, təyin olunmuş əraziyə yürüş edilib, "Əməliyyatlar bazası (BoO)" qurulub və bölmələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər icra olunub.

    FHN Lənkəranda taktiki-xüsusi təlim keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Lənkəran taktiki təlim

    Son xəbərlər

    12:16

    Avropanın aparıcı klubları "Borussiya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    12:16

    Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:01
    Foto

    İlham Əliyev dərman preparatları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    11:56
    Foto
    Video

    FHN Lənkəranda taktiki-xüsusi təlim keçirib

    Daxili siyasət
    11:47

    Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    11:40

    Gürcüstanın daxili işlər naziri türkiyəli generalla təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Region
    11:36

    "Formula 1": "Maklaren" pilotu Las Veqas Qran-prisinin sıralama turunda birinci olub

    Formula 1
    11:36
    Foto

    Anar Bağırov vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    11:28

    Pekin BMT-nin Baş katibinə Tokio ilə əlaqələrin gərginləşməsi ilə bağlı məktub göndərib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti