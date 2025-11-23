İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi təlim keçirib

    Daxili siyasət
    • 23 noyabr, 2025
    • 13:06
    FHN-in Gəncə Regional Mərkəzi təlim keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzi "Dəmiryol nəqliyyatında qəzalar zamanı xilasetmə əməliyyatı" mövzusunda təlim keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, təlimə FHN-in Gəncə Regional Mərkəzinin və Gəncə şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının müvafiq qüvvələri cəlb olunub.

    Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd xilasetmə işlərinin təşkili və aparılması qaydaları, o cümlədən nəqliyyat hadisələri zamanı qəzaya uğramış qatarlardan və avtonəqliyyat vasitələrindən zərərçəkmişlərin xilas edilməsi ilə bağlı xilasedicilərin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin xilasetmə qrup komandirlərinin hadisə zamanı effektiv idarəetmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.

    Təlim zamanı xilasedicilər şərti nəqliyyat qəzası zamanı "deformasiyaya uğramış" nəqliyyat vasitəsindən "zərərçəkmişləri" təxliyə edərək onlara "təxirəsalınmaz ilkin yardım" göstərib və təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

    Yekunda təlimin nəticələri təhlil olunub və müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gəncə Regional Mərkəzi Təlim
    МЧС провело в Гяндже учения для повышения эффективности спасательных работ

