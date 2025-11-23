МЧС провело в Гяндже учения для повышения эффективности спасательных работ

Гянджинский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел учения на тему "Спасательная операция во время аварий на железнодорожном транспорте".

Как передает Report, к учениям были привлечены соответствующие силы регионального центра и Гянджинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Основная цель мероприятия заключалась в повышении знаний и навыков сотрудников ведомств по организации и проведению спасательных работ, включая эвакуацию пострадавших из потерпевших крушение поездов и автотранспортных средств, а также совершенствование навыков эффективного управления командиров спасательных групп в ходе инцидентов.

В рамках учений спасатели эвакуировали пострадавших из деформированного транспортного средства после условного ДТП, оказали им первую неотложную помощь и передали бригаде медиков.

В завершение были проанализированы результаты учений и даны соответствующие поручения.