    Fazil Mustafa: Şəhidlər xiyabanına girişi məhdudlaşdırmaq çətindir

    Daxili siyasət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:53
    Fazil Mustafa: Şəhidlər xiyabanına girişi məhdudlaşdırmaq çətindir
    Fazil Mustafa

    Şəhidlər xiyabanında son baş verən hadisələrə görə oraya girişi məhdudlaşdırmaq çətindir. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fazil Mustafa komitənin sentyabrın 11-də keçirilən iclasında deyib.

    O, deputatların məsələ ilə bağlı suallarına cavabında bildirib ki, bu, icra xarakterli məsələdir: 

    "Şəhidlər xiyabanı ölkənin bütün şəhərlərində var. Oraya girişi xüsusi qanunla məhdudlaşdırmaq problem yaradacaq. Şəhidlər xiyabanının mənəvi əhəmiyyətini turistlərə başa salmaq daha doğru olar".

    Milli Məclis Şəhidlər Xiyabanı Fazil Mustafa məhdudiyyət

