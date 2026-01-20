İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    DTX-nin əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 14:53
    DTX-nin əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    20 Yanvar faciəsinin növbəti ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xidmətin əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a DTX-nin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    DTX-nin əməkdaşları Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hüznlə anıblar.

    Daha sonra DTX-nin şəxsi heyəti adından "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyulub, Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmiş Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının məzarları da ziyarət olunub.

    DTX-nin əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Son xəbərlər

    15:23

    Nazir: Aİ Qrenlandiya ilə bağlı ABŞ rüsumlarına cavab tədbirlərindən çəkinməlidir

    Digər ölkələr
    15:13

    Azərbaycanda ötən il kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    15:10

    Moldovalı deputat: 20 Yanvar hadisələri müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizənin simvoluna çevrilib

    Region
    15:03

    Azər Badamov: Azərbaycan Prezidenti sülh iradəsini diktə edir

    Daxili siyasət
    14:58

    Qurban Qurbanov: "Transfer üçün danışıqlarımız davam edir"

    Futbol
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycandan Ukraynaya 1 milyon dollar dəyərində növbəti humanitar yardım yola salınıb

    Energetika
    14:57

    İsrail və Yunanıstan kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    14:54

    Belqradda 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto
    Video

    DTX-nin əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti