    Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 15:27
    Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов

    В связи с очередной годовщиной трагедии 20 Января начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили Аллею шехидов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе СГБ.

    Сотрудники СГБ с глубокой скорбью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

    Затем от имени личного состава СГБ был возложен венок к "Вечному огню", также были посещены могилы сотрудников органов безопасности Азербайджана, похороненных на Аллее шехидов.

