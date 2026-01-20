Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов
20 января, 2026
15:27
В связи с очередной годовщиной трагедии 20 Января начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили Аллею шехидов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе СГБ.
Сотрудники СГБ с глубокой скорбью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Затем от имени личного состава СГБ был возложен венок к "Вечному огню", также были посещены могилы сотрудников органов безопасности Азербайджана, похороненных на Аллее шехидов.
