DİN-in əməkdaşları Zəfər Günü ilə əlaqədar ağacəkmə kampaniyası keçiriblər
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 16:10
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar ağacəkmə kampaniyası keçiriblər.
Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar Sabunçu rayonu ərazisində növbəti ağacəkmə kampaniyası keçirilib.
Əvvəlcə Ramana qəsəbəsində seçilmiş ərazidə abadlıq və təmizləmə işləri aparılıb. Sonra polis əməkdaşları və hərbi qulluqçular yerli iqlimə uyğunlaşdırılmış şam və zeytun tinglərini əkib, ağaclara aqrotexniki qaydada qulluq göstərib, suvarma işləri görüblər. Tinglərin küləkdən qorunması və normal böyümələri üçün qoruyucu dirəklər basdırılıb.
DİN-in əməkdaşları Zəfər Günü ilə əlaqədar ağacəkmə kampaniyası keçiriblər
Son xəbərlər
16:31
Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edibMədəniyyət siyasəti
16:31
"Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olubBiznes
16:30
Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırırElm və təhsil
16:27
Foto
SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilibEnergetika
16:22
Foto
Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıbEkologiya
16:22
ADB Azərbaycanı dayanıqlı turizm üzrə regional layihəyə cəlb edibTurizm
16:22
Foto
Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkRegion
16:20
"Neftçi"nin basketbolçusu: "Polşa klubu ilə oyunda layiqli qələbə qazandıq"Komanda
16:20
Foto