    Dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılmasına dair müqavilənin forması təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılmasına dair müqavilənin forması təsdiqlənib

    "Dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılması və maliyyə risklərinin bölüşdürülməsi haqqında müqavilənin nümunəvi forması və bağlanılması Qaydası" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bu qayda dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılması və maliyyə risklərinin bölüşdürülməsi haqqında müqavilənin nümunəvi forması və bağlanılması qaydasını müəyyən edir.

    Belə ki, dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılması və icbari tibbi sığorta fondunun maliyyə sabitliyinin təmin olunması ilə bağlı münasibətlər İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə vəsiqə sahibi arasında bağlanılmış və bu Qaydanın əlavəsinə uyğun tərtib edilmiş müqavilə əsasında tənzimlənəcək.

    Dərman vasitələri Nazirlər Kabineti qərar

    Bütün Xəbər Lenti