Dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılmasına dair müqavilənin forması təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 12:50
"Dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılması və maliyyə risklərinin bölüşdürülməsi haqqında müqavilənin nümunəvi forması və bağlanılması Qaydası" təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, bu qayda dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılması və maliyyə risklərinin bölüşdürülməsi haqqında müqavilənin nümunəvi forması və bağlanılması qaydasını müəyyən edir.
Belə ki, dərman vasitələrinə əlçatanlığın artırılması və icbari tibbi sığorta fondunun maliyyə sabitliyinin təmin olunması ilə bağlı münasibətlər İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə vəsiqə sahibi arasında bağlanılmış və bu Qaydanın əlavəsinə uyğun tərtib edilmiş müqavilə əsasında tənzimlənəcək.
Son xəbərlər
13:06
Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilibDigər
13:04
Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənibSağlamlıq
13:03
Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar veribİKT
13:02
Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİBHadisə
13:01
İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıbFərdi
12:58
"Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişibBiznes
12:57
"Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıbFutbol
12:54
Foto
Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlibQarabağ
12:53