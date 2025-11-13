İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Daşbulaq sakini: Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:22
    Bir vaxtlar atəş səsləri gələn doğma kənddə indi körpə gülüşləri eşidilir.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Daşbulaq kənd sakini Nadir Şükürov deyib.

    O, uzun ayrılıqdan sonra doğma ocağa qayıdışın sevincini yaşadıqlarını vurğulayıb:

    "Çox sevincliyik. Uzun müddət davam edən köçkün həyatımıza axır ki son qoyuldu. Artıq ömrümüzün qalan hissəsi rahat yaşaya bilərik. Dağıdılan, xaraba qalan kəndimizin yenidən qurulduğunu görmək qürurvericidir. Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir. Bunu görmək çox xoşdur".

