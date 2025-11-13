Daşbulaq sakini: Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir
Daxili siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 13:22
Bir vaxtlar atəş səsləri gələn doğma kənddə indi körpə gülüşləri eşidilir.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Daşbulaq kənd sakini Nadir Şükürov deyib.
O, uzun ayrılıqdan sonra doğma ocağa qayıdışın sevincini yaşadıqlarını vurğulayıb:
"Çox sevincliyik. Uzun müddət davam edən köçkün həyatımıza axır ki son qoyuldu. Artıq ömrümüzün qalan hissəsi rahat yaşaya bilərik. Dağıdılan, xaraba qalan kəndimizin yenidən qurulduğunu görmək qürurvericidir. Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir. Bunu görmək çox xoşdur".
Son xəbərlər
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan dinlərarası münasibətlərin səmimi və mehriban olmasına çalışırDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"ASK
13:28
Foto
PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edibDaxili siyasət
13:25
Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunubBiznes
13:25
Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşibFutbol
13:24
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:22