Cəbrayılın Horovlu kəndində işğal dövründə dağıdılmış kəhrizlər bərpa edilib
- 29 oktyabr, 2025
- 15:00
"Report"un Cəbrayıla ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin (BTİX) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlhamiyyə Rzayeva məlumat verib.
Onun sözlərinə görə görə, oktyabrın 28-də Cəbrayılın Horovlu kəndinin rəsmi açılış mərasimi olub:
"Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə kəndin açılış mərasimi oldu və sakinlərə evlərin açarları təqdim edildi. Ümumi sahəsi 248 ha olan Horovlu kəndində 334 fərdi yaşayış evi inşa olunub. Evlər 2, 3, 4 və 5 otaqlıdır. Evlər tam müasir kommunikasiya şəbəkəsi – su, işıq, qaz, günəş panelləri, yüksək sürətli internet şəbəkəsi və yollarla təmin edilib. Evlərin üzərində Qarabağ xalçalarının ornamentləri həkk olunub. I mərhələdə 94 hektar ərazidə 334 fərdi yaşayış evinin, 624 şagird yerlik məktəb binasının, 220 yerlik bağçanın, 2 mərtəbəli inzibati binanın, bazar kompleksinin, çoxfunksiyalı iaşə obyektləri və idman-sağlamlıq mərkəzinin tikintisi həyata keçirilib".
İ.Rzayeva bildirib ki, 2 mərtəbədən ibarət 624 şagirdlik Horovlu kənd tam orta məktəbi istifadəyə hazır vəziyyətdədir:
"26 sinif otağı, kimya, fizika, biologiya və informatika, 4 laboratoriya, musiqi, hərbi hazırlıq kabineti, rəsm, kitabxana, arxiv otağı, 180 yerlik akt zalı, qapalı idman zalı, yeməkxana və digər otaqlardan ibarətdir. Həmçinin, məktəb ərazisində açıq idman meydançası da mövcuddur. 2 mərtəbədən ibarət olan 220 yerlik uşaq bağçasında tikinti işləri tam yekunlaşıb. Həmçinin, binada oyun otağı, musiqi otağı, yeməkxana, inzibati otaqlar, metodika otağı, kompüter otağı, anbar, tibb kabineti, qəbul otağı və.s mövcuddur. Bundan başqa, bağça ərazisində uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli istifadəsi üçün söhbətgahlar da yer alıb".
Şöbə müdiri vurğulayıb ki, Horovlu kəndində 4.4 ha park kompleksi yaradılıb:
"Parkda uşaqlar üçün oyun zonası, idman sahəsi, basketbol meydançası, masaüstü oyunlar üçün zona, 8 ədəd söhbətgah mövcuddur. Eyni zamanda, Bayraq meydanından bazar kompleksinə qədər gəzinti yolları salınıb. 3.1 ha yaşıllıq ərazisində, zeytun, çinar və eldar şamı kimi ağaclar əkilib. Eyni zamanda, park ərazisində işğal zamanı dağıdılmış 4 ədəd bina tarixi yaddaşın qorunması, həmin dövrün izlərini və reallıqlarını gələcək nəsillərə çatdırmaq baxımından əyani sübut kimi saxlanılıb".
İ.Rzayeva həmçinin qeyd edib ki, kənddə tarixən istifadədə olmuş, işğal dövründə dağıdılmış Əsgər, Şığı, Orta, Gülqasım və Xəlifə kəhrizləri bərpa edilib, kəndin su təminatının bir hissəsi bu kəhrizlər hesabına təmin ediləcək.