Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Хоровлу восстановлены разрушенные в период армянской оккупации кяхризы

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 15:57
    В Хоровлу восстановлены разрушенные в период армянской оккупации кяхризы

    В селе Хоровлу Джебраильского района восстановлены кяхризы, разрушенные в период армянской оккупации.

    Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом в рамках медиатура, организованного в район по следам визита президента, рассказала пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

    По ее словам, 28 октября состоялась официальная церемония открытия села Хоровлу Джебраильского района:

    "С участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия села, и жителям были вручены ключи от домов. В селе Хоровлу общей площадью 248 га построено 334 частных жилых дома".

    И.Рзаева также отметила, что в селе восстановлены разрушенные в период оккупации кяхризы Аскер, Шыгы, Орта, Гюльгасым и Халифа, часть водоснабжения села будет обеспечиваться за счет этих кяхризов.

    Хоровлу Джебраил восстановление Ильхамия Рзаева освобожденные территории
    Фото
    Cəbrayılın Horovlu kəndində işğal dövründə dağıdılmış kəhrizlər bərpa edilib
    Фото
    Kahrizes destroyed during Armenian occupation in Azerbaijan's Khorovlu village restored

    Последние новости

    16:16

    Минфин обнародовал структуру гарантированного государством долга Азербайджана

    Финансы
    16:16

    Вице-премьер Беларуси посетила Агдамский промпарк

    Карабах
    16:15

    Литва на месяц закрыла границу с Беларусью

    Другие страны
    16:14

    SOCAR и Газпром обсудили возможные направления взаимодействия

    Энергетика
    16:10
    Фото

    Наталья Петкевич ознакомилась с условиями, созданными для переселенцев в Агдаме

    Карабах
    16:01

    В структуре внешнего долга Азербайджана свыше 85% приходится на займы в долларах США

    Финансы
    15:57
    Фото

    В Хоровлу восстановлены разрушенные в период армянской оккупации кяхризы

    Внутренняя политика
    15:56

    Путин: Ядерные технологии "Буревестника" будут задействованы в лунной программе

    В регионе
    15:53

    Минфин обнародовал структуру внутреннего госдолга Азербайджана

    Финансы
    Лента новостей