В Хоровлу восстановлены разрушенные в период армянской оккупации кяхризы

В селе Хоровлу Джебраильского района восстановлены кяхризы, разрушенные в период армянской оккупации.

Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом в рамках медиатура, организованного в район по следам визита президента, рассказала пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления (СВСУ) в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

По ее словам, 28 октября состоялась официальная церемония открытия села Хоровлу Джебраильского района:

"С участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония открытия села, и жителям были вручены ключи от домов. В селе Хоровлу общей площадью 248 га построено 334 частных жилых дома".

И.Рзаева также отметила, что в селе восстановлены разрушенные в период оккупации кяхризы Аскер, Шыгы, Орта, Гюльгасым и Халифа, часть водоснабжения села будет обеспечиваться за счет этих кяхризов.