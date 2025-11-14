Bu ilin doqquz ayında 1564 nəfər Azərbaycandan gedib
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 15:14
Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin müvafiq qurumları 1564 nəfər Azərbaycandan gedən qeydə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, daimi yaşamaq üçün isə Azərbaycana gələn 2521 nəfər olub. Ölkə üzrə miqrasiya saldosu müsbət 957 nəfər təşkil edib.
