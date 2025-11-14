İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bu ilin doqquz ayında 1564 nəfər Azərbaycandan gedib

    14 noyabr, 2025
    Bu ilin doqquz ayında 1564 nəfər Azərbaycandan gedib

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin müvafiq qurumları 1564 nəfər Azərbaycandan gedən qeydə alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, daimi yaşamaq üçün isə Azərbaycana gələn 2521 nəfər olub. Ölkə üzrə miqrasiya saldosu müsbət 957 nəfər təşkil edib.

