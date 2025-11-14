В Азербайджан на ПМЖ за 9 месяцев прибыло свыше 2,52 тыс. человек

Органами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы в январе-сентябре 2025 года зарегистрировано 1564 человека, выехавших из Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за этот же период 2 521 человек прибыли в страну для постоянного проживания.

Миграционное сальдо составило +957 человек.