    В Азербайджан на ПМЖ за 9 месяцев прибыло свыше 2,52 тыс. человек

    Органами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы в январе-сентябре 2025 года зарегистрировано 1564 человека, выехавших из Азербайджана.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, за этот же период 2 521 человек прибыли в страну для постоянного проживания.

    Миграционное сальдо составило +957 человек.

    Лента новостей