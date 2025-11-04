İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Baş prokuror Abşeronda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:00
    Baş prokuror Abşeronda vətəndaşları qəbul edib

    Baş prokuror Kamran Əliyev Abşeron rayon prokurorluğunun inzibati binasında Abşeron, Zəngilan rayonu və digər bölgələrdən olan vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Qəbulda iştirak edən 37 vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

    Qəbuldan sonra prokurorluq əməkdaşları ilə görüş keçirən Kamran Əliyev onlara konkret tapşırıqlar verib, vətəndaşların müraciətlərinə obyektiv baxılması və qəbulu işinin düzgün təşkilinə görə tabe prokurorların fərdi məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb.

    Baş Prokurorluq Kamran Əliyev Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:56

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:55

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıb

    Sənaye
    16:54

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    16:52

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    16:48

    Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilib

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    Pərviz Şahbazov: "Bu il Azərbaycandan Yunanıstana 800 milyon kubmetr qaz tədarük edilib"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti